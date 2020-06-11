Facebook запровадив обмеження на пересилання повідомлень

Про це повідомила прес-служба компанії в своєму офіційному блозі.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 вер, 2020 20:34
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