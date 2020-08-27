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Банки можуть продовжувати
термін дії платіжних карток,...

Банки можуть продовжувати термін дії платіжних карток,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:45

Банки можуть продовжувати термін дії платіжних карток,...

Пропонуємо до обговорення:
Банки можуть продовжувати строк дії платіжних карток, якщо він закінчується під час карантину.

Дивися повний текст Банки можуть продовжувати термін дії платіжних карток, якщо він закінчується під час карантину - роз’яснення НБУ.
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