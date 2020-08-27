Банки можуть продовжувати строк дії платіжних карток, якщо він закінчується під час карантину.
Дивися повний текст Банки можуть продовжувати термін дії платіжних карток, якщо він закінчується під час карантину - роз’яснення НБУ.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 21:45
Банки можуть продовжувати термін дії платіжних карток,...
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Дивися повний текст Банки можуть продовжувати термін дії платіжних карток, якщо він закінчується під час карантину - роз’яснення НБУ.
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:40
Дудку, с карткой киянина надо побегать будь здоров. Для транспорта нужно в 3 инстанции бежать - чтоб включили проезд в трамвае в одно место, в метро - в другое. И ждать, ждать, ждать и слушать музыку на горячей линии.
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