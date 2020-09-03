Готується законопроєкт про зняття обмежень у роботі на державній службі по досягненні віку 60-65 років.
Дивися повний текст Третьякова анонсувала законопроєкт про скасування обов'язкового виходу в 60-65 років на пенсію на держслужбі.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 09:56
Третьякова анонсувала законопроєкт про скасування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третьякова анонсувала законопроєкт про скасування обов'язкового виходу в 60-65 років на пенсію на держслужбі.
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