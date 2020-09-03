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Третьякова анонсувала
законопроєкт про скасування...

Третьякова анонсувала законопроєкт про скасування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 09:56

Третьякова анонсувала законопроєкт про скасування...

Пропонуємо до обговорення:
Готується законопроєкт про зняття обмежень у роботі на державній службі по досягненні віку 60-65 років.

Дивися повний текст Третьякова анонсувала законопроєкт про скасування обов'язкового виходу в 60-65 років на пенсію на держслужбі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 09:56

Третьякову уже пора сажать. А то она тут холокост скоро устроит
alex7gk
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