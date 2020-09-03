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Третьякова анонсувала
законопроєкт про скасування...

Третьякова анонсувала законопроєкт про скасування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 09:56

Третьякова анонсувала законопроєкт про скасування...

Пропонуємо до обговорення:
Готується законопроєкт про зняття обмежень у роботі на державній службі по досягненні віку 60-65 років.

Дивися повний текст Третьякова анонсувала законопроєкт про скасування обов'язкового виходу в 60-65 років на пенсію на держслужбі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:44

Теперь они смогут сидеть в исполкомах и у других государственных корыт вечно, п главное законно. Эта мадам забыла сказать что после 60 они могут работать где хотят кроме госслужбы, но на других работах надо работать!
zoltr73
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:00

Ну молодці потім розказують , що молодь лінива не хоче працювати. Старі маразматики позаймали робочі місця поганою мітлою не виженеш
olena5650145
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