Готується законопроєкт про зняття обмежень у роботі на державній службі по досягненні віку 60-65 років.
Дивися повний текст Третьякова анонсувала законопроєкт про скасування обов'язкового виходу в 60-65 років на пенсію на держслужбі.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 09:56
Третьякова анонсувала законопроєкт про скасування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третьякова анонсувала законопроєкт про скасування обов'язкового виходу в 60-65 років на пенсію на держслужбі.
Додано: Нед 06 вер, 2020 12:44
Теперь они смогут сидеть в исполкомах и у других государственных корыт вечно, п главное законно. Эта мадам забыла сказать что после 60 они могут работать где хотят кроме госслужбы, но на других работах надо работать!
Додано: Пон 07 вер, 2020 20:00
Ну молодці потім розказують , що молодь лінива не хоче працювати. Старі маразматики позаймали робочі місця поганою мітлою не виженеш
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