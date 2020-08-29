Про це повідомляє керівник підрозділу макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук.
Дивися повний текст Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення зростання зарплат в Україні.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 12:41
Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення зростання зарплат в Україні.
Додано: Нед 06 вер, 2020 12:41
кому верить ???
вчера вы писали обратное
https://news.finance.ua/ru/news/-/47768 ... povyshenie
Зарплаты украинцев продолжают расти: кто реально почувствовал повышение
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