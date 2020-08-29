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Коронавірус повертається:
економіст пояснив сповільнення...

Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:41

Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє керівник підрозділу макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук.

Дивися повний текст Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення зростання зарплат в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:41

кому верить ???
вчера вы писали обратное

https://news.finance.ua/ru/news/-/47768 ... povyshenie

Зарплаты украинцев продолжают расти: кто реально почувствовал повышение
yama
 
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