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Коронавірус повертається:
економіст пояснив сповільнення...

Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:41

Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє керівник підрозділу макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук.

Дивися повний текст Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення зростання зарплат в Україні.
R2
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кому верить ???
вчера вы писали обратное

https://news.finance.ua/ru/news/-/47768 ... povyshenie

Зарплаты украинцев продолжают расти: кто реально почувствовал повышение
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 14:56

Re: Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення

Возвращается? А он что, уходил? На фоне перманентного роста числа людей с подтверждённым диагнозом власть сначала ввела абсурдно строгие правила карантина, затем сделала некоторые послабления. Но на течение "эпидемии" это никак не повлияло.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:38

  Scotch написав:... хватит чушь писать.Тестированте увеличилось,вот и всё.Больницы под корону пустые.

Вот именно: хватит пересказывать эти сказки подподъездных бабок, про пустые больницы, которые никто не видел. Или есть фоточки показать пустых палат?..
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:51

Re: Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення

Scotch написав:Нет никакого всплеска заболеваемости,хватит чушь писать.Тестированте увеличилось,вот и всё.Больницы под корону пустые.Как это понравилось нашей власти...


Забавный аргумент, коронавирус не при чем, просто тестирование виновато ))
Попробуйте сейчас в 10 раз увеличить количество тестов на корь или полиомиелит или оспу, и понаблюдайте насколько увеличилось число заболевших ))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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