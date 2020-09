Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення...

Додано: Нед 06 вер, 2020 14:56

Возвращается? А он что, уходил? На фоне перманентного роста числа людей с подтверждённым диагнозом власть сначала ввела абсурдно строгие правила карантина, затем сделала некоторые послабления. Но на течение "эпидемии" это никак не повлияло.

