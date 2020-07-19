Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.
Дивися повний текст Американці заощадили на карантині більш ніж $90 мільярдів.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 13:05
Американці заощадили на карантині більш ніж $90 мільярдів
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Дивися повний текст Американці заощадили на карантині більш ніж $90 мільярдів.
Додано: Нед 06 вер, 2020 13:05
Если кто-то сэкономил, значит кто-то не получил. Однозначно качество услуг после карантина и во время его существенно снизится. Нельзя предоставлять качественную услугу на пустой желудок.
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