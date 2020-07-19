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Американці заощадили на карантині
більш ніж $90 мільярдів

Американці заощадили на карантині більш ніж $90 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:05

Американці заощадили на карантині більш ніж $90 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Дивися повний текст Американці заощадили на карантині більш ніж $90 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:05

Если кто-то сэкономил, значит кто-то не получил. Однозначно качество услуг после карантина и во время его существенно снизится. Нельзя предоставлять качественную услугу на пустой желудок.
asdrud2016
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