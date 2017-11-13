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Опції, якими можна пожертвувати під час купівлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 вер, 2020 15:32
Пропонуємо до обговорення:
Проте, експерти вважають, що від цієї опції цілком можна відмовитися
Дивися повний текст Опції, якими можна пожертвувати під час купівлі вживаного авто
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