Мешканці новобудов фактично переплачують за послуги ЖКГ через штрафи та пені, нараховані за газ.
Дивися повний текст Мешканці новобудов переплачують за послуги ЖКГ, - КМДА.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 15:35
Мешканці новобудов переплачують за послуги ЖКГ, - КМДА
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мешканці новобудов переплачують за послуги ЖКГ, - КМДА.
Додано: Нед 06 вер, 2020 15:35
"Но при этом городская администрация жильцам таких домов уже помочь не может"
Ну так а нафига тогда жильцам такая импотентная городская администрация? Ведь для этого вы, долбаные воры-чиновники там и были посажены, чтоб контролировать всю жизнедеятельность в городе и не допускать подобных вещей.
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