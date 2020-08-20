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Мешканці новобудов переплачують
за послуги ЖКГ, - КМДА

Мешканці новобудов переплачують за послуги ЖКГ, - КМДА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:35

Мешканці новобудов переплачують за послуги ЖКГ, - КМДА

Пропонуємо до обговорення:
Мешканці новобудов фактично переплачують за послуги ЖКГ через штрафи та пені, нараховані за газ.

Дивися повний текст Мешканці новобудов переплачують за послуги ЖКГ, - КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:35

"Но при этом городская администрация жильцам таких домов уже помочь не может"


Ну так а нафига тогда жильцам такая импотентная городская администрация? Ведь для этого вы, долбаные воры-чиновники там и были посажены, чтоб контролировать всю жизнедеятельность в городе и не допускать подобных вещей.
EKO
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