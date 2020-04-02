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З початку карантину авіакомпанії
скоротили 350 тисяч...

З початку карантину авіакомпанії скоротили 350 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:58

З початку карантину авіакомпанії скоротили 350 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
За останні 6 місяців авіаційна промисловість втратила 350 000 робочих місць і не виключено, що ситуація може погіршитися.

Дивися повний текст З початку карантину авіакомпанії скоротили 350 тисяч співробітників.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:58

лишнее подтверждение тому, что жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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