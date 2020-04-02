За останні 6 місяців авіаційна промисловість втратила 350 000 робочих місць і не виключено, що ситуація може погіршитися.
Дивися повний текст З початку карантину авіакомпанії скоротили 350 тисяч співробітників.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 15:58
З початку карантину авіакомпанії скоротили 350 тисяч...
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Дивися повний текст З початку карантину авіакомпанії скоротили 350 тисяч співробітників.
Додано: Нед 06 вер, 2020 15:58
лишнее подтверждение тому, что жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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