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У квитанцію за теплоенергію
додадуть нові послуги. За що...

У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:27

У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що...

Пропонуємо до обговорення:
У новому опалювальному сезоні в квитанціях за теплоенергію буде не один, а чотири рядки для платежу.

Дивися повний текст У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що будемо платити.
R2
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zloy_ukr
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