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У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 вер, 2020 17:27
Пропонуємо до обговорення:
У новому опалювальному сезоні в квитанціях за теплоенергію буде не один, а чотири рядки для платежу.
Дивися повний текст У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що будемо платити
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Додано: Нед 06 вер, 2020 17:28
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Додано: Нед 06 вер, 2020 17:29
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