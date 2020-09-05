У новому опалювальному сезоні в квитанціях за теплоенергію буде не один, а чотири рядки для платежу.
Дивися повний текст У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що будемо платити.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 17:27
У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що будемо платити.
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:03
Ми ще згадуватимемо Порошенка, як моськи згадують ссср - з душевним щемом.
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