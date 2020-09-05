У новому опалювальному сезоні в квитанціях за теплоенергію буде не один, а чотири рядки для платежу.
Дивися повний текст У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що будемо платити.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 17:27
У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що будемо платити.
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:03
Ми ще згадуватимемо Порошенка, як моськи згадують ссср - з душевним щемом.
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:27
Та у вас вже президент мрії ... що-ж вам все Порошенко муляє !? Тепер вас жулить ваш єдиний та неповторний ЗЕ !! Все як ви хотілі ....
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:04
Боксер с Ахметовым украл переплату за тепло при передаче от КиевЭнерго в Киевтеплоэнерго без всяких зелёных и сейчас речь идёт о киевских про-порошенковских властях
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:18
Мне уже и янукович симпатичным хозяйственником стал.
Зе-Чмо
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:35
И за каждую платить комиссию. Они взялись издеваться и испытывать терпение? Еще и за счетчик, если даже его нет, коммунальщики "украли" его сами у себя, но продолжают присылать платежки за его обслуживани! Когда и так переплачиваем за услугу в разы, всю прошлую зиму платили те же 1654 гривны за гк, что и позапрошлую, когда газ был в 2-3 раза дороже. А у кого индивидуальные счетчики, платят в 3-5 раза меньше. Сколько еще будем терпеть это кидалово?
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