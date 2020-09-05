У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:47
Предлагаю добавить пятую строку на презервативы депутатам и чиновникам чтоб не размножались а то покращенням конца и края не будет.
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:57
"за установку приборов".
Ну это то все уже поняли.
На свои предвыборные обещания положили "прибор" и продолжили славное дело всех своих папиредников
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|