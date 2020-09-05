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У квитанцію за теплоенергію
додадуть нові послуги. За що...

У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:27

У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що...

Пропонуємо до обговорення:
У новому опалювальному сезоні в квитанціях за теплоенергію буде не один, а чотири рядки для платежу.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:28

кручу-верчу запутать хочу...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:29

Порошенко был - грабили, "зеленые" пришли - продолжают грабить.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:04

  Тракторист написав:кручу-верчу запутать хочу...

Боксер с Ахметовым украл переплату за тепло при передаче от КиевЭнерго в Киевтеплоэнерго без всяких зелёных и сейчас речь идёт о киевских про-порошенковских властях
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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За циркуляцию воды и за ее прозрачность забыли добавить
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:35

И за каждую платить комиссию. Они взялись издеваться и испытывать терпение? Еще и за счетчик, если даже его нет, коммунальщики "украли" его сами у себя, но продолжают присылать платежки за его обслуживани! Когда и так переплачиваем за услугу в разы, всю прошлую зиму платили те же 1654 гривны за гк, что и позапрошлую, когда газ был в 2-3 раза дороже. А у кого индивидуальные счетчики, платят в 3-5 раза меньше. Сколько еще будем терпеть это кидалово?
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:47

Предлагаю добавить пятую строку на презервативы депутатам и чиновникам чтоб не размножались а то покращенням конца и края не будет.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:57

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У новому опалювальному сезоні в квитанціях за теплоенергію буде не один, а чотири рядки для платежу.

У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що будемо платити


"за установку приборов".
Ну это то все уже поняли.
На свои предвыборные обещания положили "прибор" и продолжили славное дело всех своих папиредников :evil:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 00:51

  p_a_l написав:За циркуляцию воды и за ее прозрачность забыли добавить

это очень скользкие рараметры, так как в 90% случаев есть проблемы с циркуляцией или с параметрами качества горячей воды...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:23

Перешел на автономное отопление в 2017 году (затраты 50000 грн. (документы, котел, трубы, батареи, мелочовка, работа) за трешку, но котел двухконтурный) Отбил 100% за 3 года (с учетом сдачи на метал горы старый батарей чугунных и труб). Забыл как страшный сон про эту парашу: центральное отопление и центральная горячая вода. Думайте, считайте, действуйте товарищи.
alex2013a90
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