У новому опалювальному сезоні в квитанціях за теплоенергію буде не один, а чотири рядки для платежу.
Дивися повний текст У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що будемо платити.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 17:27
У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що будемо платити.
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:04
Боксер с Ахметовым украл переплату за тепло при передаче от КиевЭнерго в Киевтеплоэнерго без всяких зелёных и сейчас речь идёт о киевских про-порошенковских властях
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:35
И за каждую платить комиссию. Они взялись издеваться и испытывать терпение? Еще и за счетчик, если даже его нет, коммунальщики "украли" его сами у себя, но продолжают присылать платежки за его обслуживани! Когда и так переплачиваем за услугу в разы, всю прошлую зиму платили те же 1654 гривны за гк, что и позапрошлую, когда газ был в 2-3 раза дороже. А у кого индивидуальные счетчики, платят в 3-5 раза меньше. Сколько еще будем терпеть это кидалово?
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:47
Предлагаю добавить пятую строку на презервативы депутатам и чиновникам чтоб не размножались а то покращенням конца и края не будет.
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:57
"за установку приборов".
Ну это то все уже поняли.
На свои предвыборные обещания положили "прибор" и продолжили славное дело всех своих папиредников
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Пон 07 вер, 2020 00:51
это очень скользкие рараметры, так как в 90% случаев есть проблемы с циркуляцией или с параметрами качества горячей воды...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:23
Перешел на автономное отопление в 2017 году (затраты 50000 грн. (документы, котел, трубы, батареи, мелочовка, работа) за трешку, но котел двухконтурный) Отбил 100% за 3 года (с учетом сдачи на метал горы старый батарей чугунных и труб). Забыл как страшный сон про эту парашу: центральное отопление и центральная горячая вода. Думайте, считайте, действуйте товарищи.
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