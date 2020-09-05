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У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:01

  alex2013a90 написав:Перешел на автономное отопление в 2017 году (затраты 50000 грн. (документы, котел, трубы, батареи, мелочовка, работа) за трешку, но котел двухконтурный) Отбил 100% за 3 года (с учетом сдачи на метал горы старый батарей чугунных и труб). Забыл как страшный сон про эту парашу: центральное отопление и центральная горячая вода. Думайте, считайте, действуйте товарищи.
Когда весь дом перейдет на автономку, тогда и говорите про автономию и экономичность, а когда соседи со всех сторон ж*** вам греют и платят за это не ваша экономия а хитрожопие
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:22

  vova3215 написав:
  alex2013a90 написав:Перешел на автономное отопление в 2017 году (затраты 50000 грн. (документы, котел, трубы, батареи, мелочовка, работа) за трешку, но котел двухконтурный) Отбил 100% за 3 года (с учетом сдачи на метал горы старый батарей чугунных и труб). Забыл как страшный сон про эту парашу: центральное отопление и центральная горячая вода. Думайте, считайте, действуйте товарищи.
Когда весь дом перейдет на автономку, тогда и говорите про автономию и экономичность, а когда соседи со всех сторон ж*** вам греют и платят за это не ваша экономия а хитрожопие

Сначала разберитесь, а потом пишите. Весь дом у нас и перешел. Сначала создали ОСББ, потом все подписали отказ от центрального отопления (горячей воды у нас никогда и не было, всегда был бойлер). Некоторых пришлось уговаривать, бабушкам помогали. После этого разрешение дали на весь дом. У кого денег мало, те купили одноконтурные котлы, батареи чугунные не меняли, а заплатили за чистку в теплоенерго. Там высоким давлением почистили.
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:51

Жлобы у корыта когда вы поперхнетись от жадности
aleks_boss7586
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