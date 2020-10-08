У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що...

Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:45

alex2013a90 Я знаю что индивидуалки ставят в новых домах, там где небыло вертикальной разводки изначально, в Вишневом у знакомых такая квартира, но это новострой, ремонта пока нет то нет проблем и теплый пол замонтировать, и трубы спрятать, и место для котла и арматуры выделить нет проблем, площадь позволяет (80м2), и главное все это хозяйство работатет на газу. Так вот это все как раз и обошлось где-то 2 тыс долл. А тут у вас все переделывалось с ЦО/ГВП на индивидуалку и так дешево. Расскажите пожалуйста подробнее, ваш опыт, у вас дом какой серии и какого года постройки, сколько подьездов перешло на инд отполение, какова площадь квартиры, затем ваш котел газовый или электро, какая мощность, какие пиковые и номинальные были затраты газа или электроэнергии в течении холодной поры года и летом? Систему обслуживаете лично или у вас договор с вашим инсталятором? Интересно было бы взглянуть на ваш план расположения всех узлов и схемы их подключения. Делали ли дополнительные работы по утеплению фасадов здания? И да, как решили вопрос отопления лифтовых, техэтажа и лестничных клеток, это еще отдельный общедомовой котел или что-то иное? Проэктирование, разрешение на подключение к источнику энергии или газа, все согласования, монтажно/демонтажные работы делались под ключ у 1 подрядчика или это разные фирмы? Если все это делалось кем то 1 под ключ, то если не секрет подскажите контакт. У меня например в доме нет газа, может удасться проконсультироваться возможно ли теоретически сделать то же что и у вас но на электроэнергии. И еще сколько у вас в подьезде бабушкек и прочих малоимущих которым пришлось помагать материально? Ну т.е. по сколько с соседями дополнительно скидывались?