У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що...

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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:01
alex2013a90 написав:
Перешел на автономное отопление в 2017 году (затраты 50000 грн. (документы, котел, трубы, батареи, мелочовка, работа) за трешку, но котел двухконтурный) Отбил 100% за 3 года (с учетом сдачи на метал горы старый батарей чугунных и труб). Забыл как страшный сон про эту парашу: центральное отопление и центральная горячая вода. Думайте, считайте, действуйте товарищи.
Когда весь дом перейдет на автономку, тогда и говорите про автономию и экономичность, а когда соседи со всех сторон ж*** вам греют и платят за это не ваша экономия а хитрожопие
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:22
vova3215 написав: alex2013a90 написав:
Перешел на автономное отопление в 2017 году (затраты 50000 грн. (документы, котел, трубы, батареи, мелочовка, работа) за трешку, но котел двухконтурный) Отбил 100% за 3 года (с учетом сдачи на метал горы старый батарей чугунных и труб). Забыл как страшный сон про эту парашу: центральное отопление и центральная горячая вода. Думайте, считайте, действуйте товарищи.
Когда весь дом перейдет на автономку, тогда и говорите про автономию и экономичность, а когда соседи со всех сторон ж*** вам греют и платят за это не ваша экономия а хитрожопие
Сначала разберитесь, а потом пишите. Весь дом у нас и перешел. Сначала создали ОСББ, потом все подписали отказ от центрального отопления (горячей воды у нас никогда и не было, всегда был бойлер). Некоторых пришлось уговаривать, бабушкам помогали. После этого разрешение дали на весь дом. У кого денег мало, те купили одноконтурные котлы, батареи чугунные не меняли, а заплатили за чистку в теплоенерго. Там высоким давлением почистили.
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alex2013a90
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:51
Жлобы у корыта когда вы поперхнетись от жадности
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Додано: Пон 07 вер, 2020 14:07
alex2013a90 написав:
Сначала разберитесь, а потом пишите. Весь дом у нас и перешел. Сначала создали ОСББ, потом все подписали отказ от центрального отопления
(горячей воды у нас никогда и не было, всегда был бойлер). Некоторых пришлось уговаривать, бабушкам помогали. После этого разрешение дали на весь дом.
У кого денег мало, те купили одноконтурные котлы, батареи чугунные не меняли, а заплатили за чистку в теплоенерго. Там высоким давлением почистили.
Сейчас в тему набигут диванные войины и начнут кричать "вывсеврете! -- алегархи-чиновники таких разрешений в принципе дать не могут"
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Додано: Пон 07 вер, 2020 22:25
alex2013a90 написав: vova3215 написав: alex2013a90 написав:
Перешел на автономное отопление в 2017 году (затраты 50000 грн. (документы, котел, трубы, батареи, мелочовка, работа) за трешку, но котел двухконтурный) Отбил 100% за 3 года (с учетом сдачи на метал горы старый батарей чугунных и труб). Забыл как страшный сон про эту парашу: центральное отопление и центральная горячая вода. Думайте, считайте, действуйте товарищи.
Когда весь дом перейдет на автономку, тогда и говорите про автономию и экономичность, а когда соседи со всех сторон ж*** вам греют и платят за это не ваша экономия а хитрожопие
Сначала разберитесь, а потом пишите. Весь дом у нас и перешел. Сначала создали ОСББ, потом все подписали отказ от центрального отопления (горячей воды у нас никогда и не было, всегда был бойлер). Некоторых пришлось уговаривать, бабушкам помогали. После этого разрешение дали на весь дом. У кого денег мало, те купили одноконтурные котлы, батареи чугунные не меняли, а заплатили за чистку в теплоенерго. Там высоким давлением почистили.
Прошу прощения.
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vova3215
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:45
alex2013a90 Я знаю что индивидуалки ставят в новых домах, там где небыло вертикальной разводки изначально, в Вишневом у знакомых такая квартира, но это новострой, ремонта пока нет то нет проблем и теплый пол замонтировать, и трубы спрятать, и место для котла и арматуры выделить нет проблем, площадь позволяет (80м2), и главное все это хозяйство работатет на газу. Так вот это все как раз и обошлось где-то 2 тыс долл. А тут у вас все переделывалось с ЦО/ГВП на индивидуалку и так дешево. Расскажите пожалуйста подробнее, ваш опыт, у вас дом какой серии и какого года постройки, сколько подьездов перешло на инд отполение, какова площадь квартиры, затем ваш котел газовый или электро, какая мощность, какие пиковые и номинальные были затраты газа или электроэнергии в течении холодной поры года и летом? Систему обслуживаете лично или у вас договор с вашим инсталятором? Интересно было бы взглянуть на ваш план расположения всех узлов и схемы их подключения. Делали ли дополнительные работы по утеплению фасадов здания? И да, как решили вопрос отопления лифтовых, техэтажа и лестничных клеток, это еще отдельный общедомовой котел или что-то иное? Проэктирование, разрешение на подключение к источнику энергии или газа, все согласования, монтажно/демонтажные работы делались под ключ у 1 подрядчика или это разные фирмы? Если все это делалось кем то 1 под ключ, то если не секрет подскажите контакт. У меня например в доме нет газа, может удасться проконсультироваться возможно ли теоретически сделать то же что и у вас но на электроэнергии. И еще сколько у вас в подьезде бабушкек и прочих малоимущих которым пришлось помагать материально? Ну т.е. по сколько с соседями дополнительно скидывались?
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:34
_hunter написав: alex2013a90 написав:
Сначала разберитесь, а потом пишите. Весь дом у нас и перешел. Сначала создали ОСББ, потом все подписали отказ от центрального отопления
(горячей воды у нас никогда и не было, всегда был бойлер). Некоторых пришлось уговаривать, бабушкам помогали. После этого разрешение дали на весь дом.
У кого денег мало, те купили одноконтурные котлы, батареи чугунные не меняли, а заплатили за чистку в теплоенерго. Там высоким давлением почистили.
Сейчас в тему набигут диванные войины и начнут кричать "вывсеврете! -- алегархи-чиновники таких разрешений в принципе дать не могут"
ну да, всі крім вас "диванні воїни", ви один Експерт, ні навіть так - ЕКСПЕРТ. і таки да, дозволів на відключення окремим мешканцям таки не дають. і ви для початку спробуйте вмовити всіх мешканців в 100+ квартирному будинку прийняти таке рішення.
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wild.tomcat
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:00
wild.tomcat написав: _hunter написав: alex2013a90 написав:
Сначала разберитесь, а потом пишите. Весь дом у нас и перешел. Сначала создали ОСББ, потом все подписали отказ от центрального отопления
(горячей воды у нас никогда и не было, всегда был бойлер). Некоторых пришлось уговаривать, бабушкам помогали. После этого разрешение дали на весь дом.
У кого денег мало, те купили одноконтурные котлы, батареи чугунные не меняли, а заплатили за чистку в теплоенерго. Там высоким давлением почистили.
Сейчас в тему набигут диванные войины и начнут кричать "вывсеврете! -- алегархи-чиновники таких разрешений в принципе дать не могут"
ну да, всі крім вас "диванні воїни", ви один Експерт, ні навіть так - ЕКСПЕРТ. і таки да, дозволів на відключення окремим мешканцям таки не дають
. і ви для початку спробуйте вмовити всіх мешканців в 100+ квартирному будинку прийняти таке рішення
.
Что -- именно так и хотелось сказать? -- что аж абидка схватила?..
И таки спасибо за подтверждением моих слов (про "индивидуальщиков") -- или я где-то писал обратное?..
Ну вон же выше человек спробував... -- и оп-па: сразу диванный войин набижал с криками "пример не релевантный -- вот еслиб мой дом перевели -- да еще нахаляву"...
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_hunter
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:22
_hunter написав: wild.tomcat написав: _hunter написав:
Сейчас в тему набигут диванные войины и начнут кричать "вывсеврете! -- алегархи-чиновники таких разрешений в принципе дать не могут"
ну да, всі крім вас "диванні воїни", ви один Експерт, ні навіть так - ЕКСПЕРТ. і таки да, дозволів на відключення окремим мешканцям таки не дають
. і ви для початку спробуйте вмовити всіх мешканців в 100+ квартирному будинку прийняти таке рішення
.
Что -- именно так и хотелось сказать? -- что аж абидка схватила?..
И таки спасибо за подтверждением моих слов (про "индивидуальщиков") -- или я где-то писал обратное?..
Ну вон же выше человек спробував... -- и оп-па: сразу диванный войин набижал с криками "пример не релевантный -- вот еслиб мой дом перевели -- да еще нахаляву"...
що, диванний експерт, "абидка схватила" за те, що хтось має нахабство мати думку відмінну віж височайщої вашої?
для "набижал"шого "диванного войина", що неспроможний осилити написане - таки да, відключитися окремому споживачу від цо нереально. і будинком в цілому теж малореально і чим більше в будинку квартир тим швидше імовірність відключення наближається до 0. і є ще нюанси з газовою інфраструктурою в будинку, яку скоріше за все прийдеться переробляти на більш пропускну. як і підключення до зовнішніх газових мереж. щоб забезпечити збільшене споживання газу. що в свою чергу ще зменшує імовірність реалізації кейсу в цілому.
у "выше человек"а (хоч він і не уточнював) можливо вже в будинку були газові колонки, що значно спрощувало все. хоче може і без них. також він не уточнював, наскільки будинок великий, адже я сподіваюся, що навіть "диванному експерту" _мисливцю зрозуміло, що чим менший будинок, тим легше домовитися?
і да, саме головне - самі то хоч якийсь подібний проект реалізували, експерт диванний, а? чи хоча б спробували? поділіться з нами досвідом, ми з задоволенням почитаємо.
чи так, тільки язиком експертно-диванні висновки робити гаразд, типу розумом блиснути?
а про "вот еслиб мой дом перевели -- да еще нахаляву" взагалі незрозуміло. щось видумувати самому і приписувати людям те чого вони навіть і не згадували і не збиралися, це якось про певні проблеми в пана експерта свідчить
цікавий взагалі метод в певнох категорії людей спілкуватися - чуть що не так, відразу "диванный войин набижал", "зрада". а сам то хто?
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