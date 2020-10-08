У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що...

wild.tomcat написав:_hunter написав:
Что -- именно так и хотелось сказать? -- что аж абидка схватила?..
И таки спасибо за подтверждением моих слов (про "индивидуальщиков") -- или я где-то писал обратное?..
Ну вон же выше человек спробував... -- и оп-па: сразу диванный войин набижал с криками "пример не релевантный -- вот еслиб мой дом перевели -- да еще нахаляву"...
що, диванний експерт, "абидка схватила" за те, що хтось має нахабство мати думку відмінну віж височайщої вашої? для "набижал"шого "диванного войина", що неспроможний осилити написане - таки да, відключитися окремому споживачу від цо нереально. і будинком в цілому теж малореально і чим більше в будинку квартир тим швидше імовірність відключення наближається до 0. і є ще нюанси з газовою інфраструктурою в будинку, яку скоріше за все прийдеться переробляти на більш пропускну. як і підключення до зовнішніх газових мереж. щоб забезпечити збільшене споживання газу. що в свою чергу ще зменшує імовірність реалізації кейсу в цілому.
у "выше человек"а (хоч він і не уточнював) можливо вже в будинку були газові колонки, що значно спрощувало все. хоче може і без них. також він не уточнював, наскільки будинок великий, адже я сподіваюся, що навіть "диванному експерту" _мисливцю зрозуміло, що чим менший будинок, тим легше домовитися?
і да, саме головне - самі то хоч якийсь подібний проект реалізували, експерт диванний, а? чи хоча б спробували? поділіться з нами досвідом, ми з задоволенням почитаємо. чи так, тільки язиком експертно-диванні висновки робити гаразд, типу розумом блиснути? а про "вот еслиб мой дом перевели -- да еще нахаляву" взагалі незрозуміло. щось видумувати самому і приписувати людям те чого вони навіть і не згадували і не збиралися, це якось про певні проблеми в пана експерта свідчить
цікавий взагалі метод в певнох категорії людей спілкуватися - чуть що не так, відразу "диванный войин набижал", "зрада". а сам то хто?
Для набигунов, которые "чукча -- не чититатель": в третий раз говорю -- про индивидуальные отключения я ничего и не писал. Точнее писал, что законом запрещено. Поэтому в чем смысл эту тему мусолить -- вопрос...
И опять же, для "писателей -- не читателей" повторюсь -- вон выше есть реализованный проект. А пример неудачной попытки у "нечитателя" есть?
Или, как я и писал, человек должен был в конкретный дом прийти и показать "ленивцам" как правильно делать? -- сорян -- такой холявы не будет.
Насчет же меня -- я просто выбрал дом, в котором уже не было ЦО. Согласен -- по "диванным" критериям -- нещитово -- нужно было именно самому все делать... Но, увы, мне тоже лень...