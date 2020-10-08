У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що...

_hunter написав: _hunter написав: Сейчас в тему набигут диванные войины и начнут кричать "вывсеврете! -- алегархи-чиновники таких разрешений в принципе дать не могут" Сейчас в тему набигут диванные войины и начнут кричать "вывсеврете! -- алегархи-чиновники таких разрешений в принципе дать не могут"



Что -- именно так и хотелось сказать? -- что аж абидка схватила?..



И таки спасибо за подтверждением моих слов (про "индивидуальщиков") -- или я где-то писал обратное?..



Ну вон же выше человек спробував... -- и оп-па: сразу диванный войин набижал с криками "пример не релевантный -- вот еслиб мой дом перевели -- да еще нахаляву"... Что -- именно так и хотелось сказать? -- что аж абидка схватила?..И таки спасибо за подтверждением моих слов (про "индивидуальщиков") -- или я где-то писал обратное?..Ну вон же выше человек спробував... -- и оп-па: сразу диванный войин набижал с криками "пример не релевантный -- вот еслиб мой дом перевели -- да еще нахаляву"...

що, диванний експерт, "абидка схватила" за те, що хтось має нахабство мати думку відмінну віж височайщої вашої?для "набижал"шого "диванного войина", що неспроможний осилити написане -. і будинком в цілому теж малореально і чим більше в будинку квартир тим швидше імовірність відключення наближається до 0. і є ще нюанси з газовою інфраструктурою в будинку, яку скоріше за все прийдеться переробляти на більш пропускну. як і підключення до зовнішніх газових мереж. щоб забезпечити збільшене споживання газу. що в свою чергу ще зменшує імовірність реалізації кейсу в цілому.у "выше человек"а (хоч він і не уточнював) можливо вже в будинку були газові колонки, що значно спрощувало все. хоче може і без них. також він не уточнював, наскільки будинок великий, адже я сподіваюся, що навіть "диванному експерту" _мисливцю зрозуміло, що чим менший будинок, тим легше домовитися?і да, саме головне -, експерт диванний, а? чи хоча б спробували? поділіться з нами досвідом, ми з задоволенням почитаємо.чи так, тільки язиком експертно-диванні висновки робити гаразд, типу розумом блиснути?а про "вот еслиб мой дом перевели -- да еще нахаляву" взагалі незрозуміло. щось видумувати самому і приписувати людям те чого вони навіть і не згадували і не збиралися, це якось про певні проблеми в пана експерта свідчитьцікавий взагалі метод в певнох категорії людей спілкуватися - чуть що не так, відразу "диванный войин набижал", "зрада". а сам то хто?