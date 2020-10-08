У квитанцію за теплоенергію додадуть нові послуги. За що...

Додано: Вів 20 жов, 2020 09:41

_hunter написав: wild.tomcat написав:

що, диванний експерт, "абидка схватила" за те, що хтось має нахабство мати думку відмінну віж височайщої вашої? для "набижал"шого "диванного войина", що неспроможний осилити написане - таки да, відключитися окремому споживачу від цо нереально. і будинком в цілому теж малореально і чим більше в будинку квартир тим швидше імовірність відключення наближається до 0. і є ще нюанси з газовою інфраструктурою в будинку, яку скоріше за все прийдеться переробляти на більш пропускну. як і підключення до зовнішніх газових мереж. щоб забезпечити збільшене споживання газу. що в свою чергу ще зменшує імовірність реалізації кейсу в цілому.

у "выше человек"а (хоч він і не уточнював) можливо вже в будинку були газові колонки, що значно спрощувало все. хоче може і без них. також він не уточнював, наскільки будинок великий, адже я сподіваюся, що навіть "диванному експерту" _мисливцю зрозуміло, що чим менший будинок, тим легше домовитися?

і да, саме головне - самі то хоч якийсь подібний проект реалізували, експерт диванний, а? чи хоча б спробували? поділіться з нами досвідом, ми з задоволенням почитаємо. чи так, тільки язиком експертно-диванні висновки робити гаразд, типу розумом блиснути? а про "вот еслиб мой дом перевели -- да еще нахаляву" взагалі незрозуміло. щось видумувати самому і приписувати людям те чого вони навіть і не згадували і не збиралися, це якось про певні проблеми в пана експерта свідчить

цікавий взагалі метод в певнох категорії людей спілкуватися - чуть що не так, відразу "диванный войин набижал", "зрада". а сам то хто? що, диванний експерт, "абидка схватила" за те, що хтось має нахабство мати думку відмінну віж височайщої вашої?для "набижал"шого "диванного войина", що неспроможний осилити написане -. і будинком в цілому теж малореально і чим більше в будинку квартир тим швидше імовірність відключення наближається до 0. і є ще нюанси з газовою інфраструктурою в будинку, яку скоріше за все прийдеться переробляти на більш пропускну. як і підключення до зовнішніх газових мереж. щоб забезпечити збільшене споживання газу. що в свою чергу ще зменшує імовірність реалізації кейсу в цілому.у "выше человек"а (хоч він і не уточнював) можливо вже в будинку були газові колонки, що значно спрощувало все. хоче може і без них. також він не уточнював, наскільки будинок великий, адже я сподіваюся, що навіть "диванному експерту" _мисливцю зрозуміло, що чим менший будинок, тим легше домовитися?і да, саме головне -, експерт диванний, а? чи хоча б спробували? поділіться з нами досвідом, ми з задоволенням почитаємо.чи так, тільки язиком експертно-диванні висновки робити гаразд, типу розумом блиснути?а про "вот еслиб мой дом перевели -- да еще нахаляву" взагалі незрозуміло. щось видумувати самому і приписувати людям те чого вони навіть і не згадували і не збиралися, це якось про певні проблеми в пана експерта свідчитьцікавий взагалі метод в певнох категорії людей спілкуватися - чуть що не так, відразу "диванный войин набижал", "зрада". а сам то хто?

Для набигунов, которые "чукча -- не чититатель": в третий раз говорю -- про индивидуальные отключения я ничего и не писал. Точнее писал, что законом запрещено. Поэтому в чем смысл эту тему мусолить -- вопрос...

И опять же, для "писателей -- не читателей" повторюсь -- вон выше есть реализованный проект. А пример неудачной попытки у "нечитателя" есть?

Или, как я и писал, человек должен был в конкретный дом прийти и показать "ленивцам" как правильно делать? -- сорян -- такой холявы не будет.

Насчет же меня -- я просто выбрал дом, в котором уже не было ЦО. Согласен -- по "диванным" критериям -- нещитово -- нужно было именно самому все делать... Но, увы, мне тоже лень... Для набигунов, которые "чукча -- не чититатель": в третий раз говорю -- про индивидуальные отключения я ничего и не писал. Точнее писал, что законом запрещено. Поэтому в чем смысл эту тему мусолить -- вопрос...И опять же, для "писателей -- не читателей" повторюсь -- вон выше есть реализованный проект. А пример неудачной попытки у "нечитателя" есть?Или, как я и писал, человек должен был в конкретный дом прийти и показать "ленивцам" как правильно делать? -- сорян -- такой холявы не будет.Насчет же меня -- я просто выбрал дом, в котором уже не было ЦО. Согласен -- по "диванным" критериям -- нещитово -- нужно было именно самому все делать... Но, увы, мне тоже лень...

для "набигунов, которые "диванный єксперт" - цей проект абсолютно непоказовий, або як пишуть "диванные експерти" - "нещитово". тому "человек" не привів ніяких вхідних даних, окрім того, щось десь є будинок. що за будинок, в якому місті, скільки квартир - немає нічого. і він один на 1000 такий, а може і рідше, знову треба ж знати всі умови. тому і обговорювати особливо нічого, ну хіба черговому диванному експерту прокричати - "дивіться, я казав, я казав, я маладєц який". від вас, диванних експертів, ніхто ніякої халяви і не вимагає, тим більше від вас особисто. що ви там комусь маєте піти і щось показати. від вас взагалі ніхто нічого не вимагає, навіть ваших "диванних" дописів з "диванними" висновками. але ж ви їх пишете чомусь. ви, диванні експерти такі, любите все перекручувати і щось собі там напридумувати. де хтось писав що ви маєте встати і піти комусь щось робити? без вас розберутьсяі ще раз питаю - є успішний проект реалізації в будинку на 100+ квартир? а, диванний експерт? те що вдалося вибрати будинок без цо - ну вдалося. 70-80% населення міст не може цього собі дозволити, з різних причин. не мають коштів, мали - то б ваших порад не чекали. люди дають собі раду і без них. але це не привід різним "диванним експертам" називати їх "ленивцам"и. сам то хто, трудоголіку диванний? язик та пальці не втомлюються оди собі співати?