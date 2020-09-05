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До 5 мільйонів українців
можуть втратити роботу через...

До 5 мільйонів українців можуть втратити роботу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:30

До 5 мільйонів українців можуть втратити роботу через...

Пропонуємо до обговорення:
Подовження карантину до кінця жовтня негативно позначиться на ринку праці.

Дивися повний текст До 5 мільйонів українців можуть втратити роботу через коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:30

очередное подтверждение того, что жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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