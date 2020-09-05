Подовження карантину до кінця жовтня негативно позначиться на ринку праці.
Дивися повний текст До 5 мільйонів українців можуть втратити роботу через коронавірус.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 17:30
До 5 мільйонів українців можуть втратити роботу через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 5 мільйонів українців можуть втратити роботу через коронавірус.
Додано: Нед 06 вер, 2020 17:30
очередное подтверждение того, что жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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