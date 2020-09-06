Подовження карантину до кінця жовтня негативно позначиться на ринку праці.
Дивися повний текст До 5 мільйонів українців можуть втратити роботу через коронавірус.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 вер, 2020 17:30
До 5 мільйонів українців можуть втратити роботу через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 5 мільйонів українців можуть втратити роботу через коронавірус.
Додано: Нед 06 вер, 2020 17:30
очередное подтверждение того, что жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Пон 07 вер, 2020 10:31
Так Польшу же открыли.
5 миллионов дешевых рабочих рук они с удовольствием примут.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Пон 07 вер, 2020 13:50
Re: до 5 мільйонів
Украину, как всегда, как это ни странно, спасло то, что у нас большинство рынка находится в тени и мы не видели реальных цифр роста этой безработицы, – уверяет Михаил Кухар.
Спасение в том что не видели? или в том что в тени?..
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|