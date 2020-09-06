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До 5 мільйонів українців
можуть втратити роботу через...

До 5 мільйонів українців можуть втратити роботу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:30

До 5 мільйонів українців можуть втратити роботу через...

Пропонуємо до обговорення:
Подовження карантину до кінця жовтня негативно позначиться на ринку праці.

Дивися повний текст До 5 мільйонів українців можуть втратити роботу через коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:30

очередное подтверждение того, что жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:15

Так у нас по любому собьітию жерв бесия всегда больше
slonslon
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:31

Так Польшу же открыли.
5 миллионов дешевых рабочих рук они с удовольствием примут.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:50

Re: до 5 мільйонів

Украину, как всегда, как это ни странно, спасло то, что у нас большинство рынка находится в тени и мы не видели реальных цифр роста этой безработицы, – уверяет Михаил Кухар.
Спасение в том что не видели? или в том что в тени?..
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