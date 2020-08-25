Міністерство інфраструктури ініціює введення вимог до автомобілів, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування, з 1 січня 2025 року.
Дивися повний текст Мінінфраструктури хоче позбутися старих маршруток.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 18:13
Мінінфраструктури хоче позбутися старих маршруток
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Дивися повний текст Мінінфраструктури хоче позбутися старих маршруток.
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