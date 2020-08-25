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Мінінфраструктури хоче
позбутися старих маршруток

Мінінфраструктури хоче позбутися старих маршруток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:13

Мінінфраструктури хоче позбутися старих маршруток

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури ініціює введення вимог до автомобілів, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування, з 1 січня 2025 року.

Дивися повний текст Мінінфраструктури хоче позбутися старих маршруток.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:13

Государство,как и его граждане должны жить по средствам.
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