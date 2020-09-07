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В Україні хочуть запровадити
корпоративний податок в...

В Україні хочуть запровадити корпоративний податок в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:02

  change_pm написав:Таких людей в Україні, імхо, 50-80%! :)

Похоже ноль лишний. 5-8% еще может быть, но никак не 50-80%. И каждому претенденту нужно будет еще доказать, чо он потомок тех, кто жил на территории Речи Посполитой по состоянию на 1939-й год.
Востаннє редагувалось deniska в Вів 08 вер, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 00:29

  vitaliy_berdinskikh написав:
  NetSerpent написав:
  change_pm написав:Польша тільки що дозволила подавати на проживання, якшо ваші родичі жили в 1й і 2й РП. Таких людей в Україні, імхо, 50-80%!

Є посилання на офіційне джерело? Не можу знайти підтвердження цій інформації.

Потому что это фейк.

Не зовсім. Знайшов таки посилання: https://tsn.ua/svit/polscha-hoche-nadav ... 20799.html
Але там ключова фраза:
"польський уряд планує спростити правила отримання можливості законного проживання для нащадків першої і другої Речі Посполитої"
.
Тобто невідомо коли це все буде і чи буде взагалі. Але в цілому то дуже обнадійлива інформація. Якщо закон приймуть, то на Західній Україні суттєво зменшиться кількість населення. А ті котрі залишаться - все одно про всяк випадок оформлять польський паспорт. )))
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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