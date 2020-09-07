В Україні хочуть запровадити корпоративний податок в...

Похоже ноль лишний. 5-8% еще может быть, но никак не 50-80%. И каждому претенденту нужно будет еще доказать, чо он потомок тех, кто жил на территории Речи Посполитой по состоянию на 1939-й год.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 22:02
Похоже ноль лишний. 5-8% еще может быть, но никак не 50-80%. И каждому претенденту нужно будет еще доказать, чо он потомок тех, кто жил на территории Речи Посполитой по состоянию на 1939-й год.
Востаннє редагувалось deniska в Вів 08 вер, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 вер, 2020 00:29
Не зовсім. Знайшов таки посилання:
Але там ключова фраза:
.
Тобто невідомо коли це все буде і чи буде взагалі. Але в цілому то дуже обнадійлива інформація. Якщо закон приймуть, то на Західній Україні суттєво зменшиться кількість населення. А ті котрі залишаться - все одно про всяк випадок оформлять польський паспорт. )))
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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