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Топ-15 країн з найбільшою
кількістю мільярдерів

Топ-15 країн з найбільшою кількістю мільярдерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:57

Топ-15 країн з найбільшою кількістю мільярдерів

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше мільярдерів сконцентровано в п’ятнадцяти країнах світу.

Дивися повний текст Топ-15 країн з найбільшою кількістю мільярдерів.
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