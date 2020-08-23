Найбільше мільярдерів сконцентровано в п’ятнадцяти країнах світу.
Дивися повний текст Топ-15 країн з найбільшою кількістю мільярдерів.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 19:57
Топ-15 країн з найбільшою кількістю мільярдерів
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Дивися повний текст Топ-15 країн з найбільшою кількістю мільярдерів.
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