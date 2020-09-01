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Податок на розкіш в Україні:
хто платить, за що і скільки

Податок на розкіш в Україні: хто платить, за що і скільки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:24

Податок на розкіш в Україні: хто платить, за що і скільки

Пропонуємо до обговорення:
Податок на розкіш - це неофіційна назва деяких видів податку на майно.

Дивися повний текст Податок на розкіш в Україні: хто платить, за що і скільки.
R2
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