Податок на розкіш - це неофіційна назва деяких видів податку на майно.
Дивися повний текст Податок на розкіш в Україні: хто платить, за що і скільки.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 20:24
Податок на розкіш в Україні: хто платить, за що і скільки
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Дивися повний текст Податок на розкіш в Україні: хто платить, за що і скільки.
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