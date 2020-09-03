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Google Assistant отримав одну
з корисних функцій Apple Siri

Google Assistant отримав одну з корисних функцій Apple Siri
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 23:07

Google Assistant отримав одну з корисних функцій Apple Siri

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google оновила фірмовий голосовий асистент, який обзавівся корисною функцією, вже знайомою користувачам iPhone.

Дивися повний текст Google Assistant отримав одну з корисних функцій Apple Siri.
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