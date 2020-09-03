Компанія Google оновила фірмовий голосовий асистент, який обзавівся корисною функцією, вже знайомою користувачам iPhone.
Дивися повний текст Google Assistant отримав одну з корисних функцій Apple Siri.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 23:07
Google Assistant отримав одну з корисних функцій Apple Siri
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Дивися повний текст Google Assistant отримав одну з корисних функцій Apple Siri.
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