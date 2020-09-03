Ищем инвестора/партнера в "скучный европейский бизнес". 100к

Привет, мы уже более 5 лет строим онлайн магазин секонд/аутлет одежды в Чехии. Основная фишка - супер низкие цены, на одной единице зарабатываем в среднем 1 евро, клиенты фигеют и несмотря на низкий ассортимент мониторят нас каждый день. Их у нас более 20 тысяч, около 30% - постоянные. Мы что называется полностью бутстрап семейный бизнес - все построили сами, от логотипа и кода до фотосетов и системы учета работников.
До этого более 15 лет занимались одеждой в оффлайне, опыт огромный, знаем всех игроков, поставщиков и все подводные камни.
Зачем нужны деньги? Главным образом чтобы нарастить ассортимент - наша основная проблема сейчас это нехватка оборотных средств - склад построен, продажи отлажены, сейчас настало время закинуть "дрова в топку" т.е. расширить сток. Мы перепробовали много разных примочек типа онлайн примерок, различных кастомных оповещений и различных вариантов аукциона но ничто не работает так эффективно как низкие цены В будущем нацелены на автоматизацию всего того что еще не автоматизированно, т.е. продолжать и дальше резать операционные косты, задача максимум - сделать почти полностью автоматический процессинг и сортировку товара. Также планируем экспансию в другие страны и на смежные рынки, наше основное преимущество перед конкурентами - операционная стоимость бизнеса, мы делаем все дешевле конкурентов.
Возможные вопросы:
"Почему не возьмете в банке кредит" - уже взяли все возможные, на кешфлоу/сток денег банки не дают.
"Если работаете 5 лет так уже должны были сами заработать" - наш бизнес крайне низко маржинальный а среда весьма конкурентная, все это время мы реинвестируем 100% свободных денег но рост получается слишком медленным.
"Почему не возьмете деньги у местных" - мы широко раскидываем сети и ищем у местных тоже, мы сами русско говорящие и поэтому нам проще искать на русскоязычных рынках. У фондов деньги брать не хотим т.к. они будут диктовать условия ведения развития и мы практически уверены что это загубит бизнес.
В целом сейчас мы неспешно ищем партнера кто хочет "запарковать" 100к-1кк евро с доходностью ~200% за 3 года. Готовы встретить и устроить в Чехии, показать склад, угостить местным пивом
Отличный вариант для тех кто хочет иметь "запасной аэродром" в европе с надежным бизнесом, поможем с оформлением и документами.
Если интересно - пишите на ruslandl@seznam.cz, расскажем подробнее.