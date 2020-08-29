Масова вакцинація від СОVID-19 у світі очікується не раніше середини 2021 року.
Дивися повний текст ВООЗ: масова вакцинація від СОVID-19 буде не раніше середини 2021.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 08:30
ВООЗ: масова вакцинація від СОVID-19 буде не раніше...
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Дивися повний текст ВООЗ: масова вакцинація від СОVID-19 буде не раніше середини 2021.
Додано: Пон 07 вер, 2020 08:30
Чтобы изучить побочные эффекты нужно время и немалое, иначе потом рога и копыта по вырастают лет через пять-десять
Додано: Пон 07 вер, 2020 08:59
В этом 21-ом веке ни одно испытание новых вакцин из нескольких сотен разработок от несколько десятков болезней не было остановлено из-за наличия хоть каких-то значимых побочных эффектов, останавливались некоторые испытания только из-за того, что разрабатываемые вакцины были недостаточно эффективными в плане защиты.
Откуда такая боязнь, что вырастут копыта ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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