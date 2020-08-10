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Для столичного метрополітену
коштом ЄБРР закуплять 50...

Для столичного метрополітену коштом ЄБРР закуплять 50...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 08:46

Для столичного метрополітену коштом ЄБРР закуплять 50...

Пропонуємо до обговорення:
Київрада надала гарантії Європейському банку реконструкції та розвитку для укладення угоди на 50 млн євро для купівлі 50 нових вагонів метро.

Дивися повний текст Для столичного метрополітену коштом ЄБРР закуплять 50 нових вагонів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 08:46

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