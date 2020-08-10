Київрада надала гарантії Європейському банку реконструкції та розвитку для укладення угоди на 50 млн євро для купівлі 50 нових вагонів метро.
Дивися повний текст Для столичного метрополітену коштом ЄБРР закуплять 50 нових вагонів.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 08:46
Для столичного метрополітену коштом ЄБРР закуплять 50...
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Дивися повний текст Для столичного метрополітену коштом ЄБРР закуплять 50 нових вагонів.
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