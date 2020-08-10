Київрада надала гарантії Європейському банку реконструкції та розвитку для укладення угоди на 50 млн євро для купівлі 50 нових вагонів метро.
Дивися повний текст Для столичного метрополітену коштом ЄБРР закуплять 50 нових вагонів.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 08:46
Для столичного метрополітену коштом ЄБРР закуплять 50...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для столичного метрополітену коштом ЄБРР закуплять 50 нових вагонів.
Додано: Пон 07 вер, 2020 10:08
Re: метро - сделано в СССР
“Подземка развивается: за последние годы мы заменили или модернизировали 185 вагонов." - Ничего они не заменили. ничего
Додано: Пон 07 вер, 2020 10:13
Re: вжик
"Современный подвижной состав намного лучше: он способен развивать большую скорость при меньших затратах электричества", – написал Брагинский.
Что ему мешает сказать чесно - более экономный?
или он считает, что на некоторых участках поезда заметно замедляют ход, из-за невозможности развивать большую скорость? а не из-за плохого полотна, особенностей тоннеля..
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:27
развитие метро - это в первую очередь новые линии и новые станции, а с ними в последние 6 лет ситуация нулевая...
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:50
Re: кергуду
Хюндай вагоны?
Додано: Пон 07 вер, 2020 17:08
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 07 вер, 2020 17:17
Re: вагоны
дай Бог, чтобы под наши габариты подошли.
а он о скоростях печется..
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