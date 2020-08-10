Для столичного метрополітену коштом ЄБРР закуплять 50...

Красная и зеленая ветки -- может и расейский, но уже точно не совок: где-то годов начала 2k.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 09:57
Додано: Чет 17 вер, 2020 20:15
у них новые - это также и вагоны после капремонта...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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