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Для столичного метрополітену
коштом ЄБРР закуплять 50...

Для столичного метрополітену коштом ЄБРР закуплять 50...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:57

  Lion+ написав:Где замененные новые вагоны?
Зачем брехать?
Где они увидели треть новых составов?

Тот же совок российских ездит

Красная и зеленая ветки -- может и расейский, но уже точно не совок: где-то годов начала 2k.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:15

  Lion+ написав:Где замененные новые вагоны?
Зачем брехать?
Где они увидели треть новых составов?

Тот же совок российских ездит

у них новые - это также и вагоны после капремонта... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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