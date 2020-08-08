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Авіакомпанії почали забороняти польоти пасажирам в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 вер, 2020 09:58
Пропонуємо до обговорення:
Відразу кілька великих світових авіакомпаній попередили пасажирів про те, що будуть відмовляти в допуску на борт літака в разі подорожі в масці або респіраторі з клапаном.
Дивися повний текст Авіакомпанії почали забороняти польоти пасажирам в масках з клапанами
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Додано: Пон 07 вер, 2020 09:58
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