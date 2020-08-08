Авіакомпанії почали забороняти польоти пасажирам в...

Додано: Пон 07 вер, 2020 14:03

xenium написав: vitaliy_berdinskikh

«Хірургічна маска не захищає нас від можливого інфікування хворобами, що передаються повітряним шляхом. «Хірургічна маска не захищає нас від можливого інфікування хворобами, що передаються повітряним шляхом.

Каким боком это к обсуждаемой защите хирургов от крови которая может вылететь из пациента?Ну и ты лишний раз подтвердил что маска: ни тех кто носит, ни тех кто вокруг. Единственный кейс когда маска нужна: если ты кашляешь или если кашляет тот с кем ты общается. Тут работает тот же принцип который работает у хирургов на операции: брызги соплей и слюны останутся на маске. Но возвращаясь к тому о чём мы тут говорили в плане хирургов: кашляющего хирурга не допустят до операции. Что ещё раз доказывает что маски у хирургов не для того чтобы защитить пациента. Может ли кашлять пациент сильно зависит от операции, если может то опять же маска защищает хирурга.