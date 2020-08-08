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Авіакомпанії почали забороняти
польоти пасажирам в...

Авіакомпанії почали забороняти польоти пасажирам в...
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:58

Авіакомпанії почали забороняти польоти пасажирам в...

Пропонуємо до обговорення:
Відразу кілька великих світових авіакомпаній попередили пасажирів про те, що будуть відмовляти в допуску на борт літака в разі подорожі в масці або респіраторі з клапаном.

Дивися повний текст Авіакомпанії почали забороняти польоти пасажирам в масках з клапанами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:58

коронобесие продолжается...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:14

  Тракторист написав:коронобесие продолжается...

ну,скажем так,в своем тракторе вы можете дышать своими выхлопами.
но в самолете извольте их фильтровать.
я не собираюсь дышать вашей отработкой.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:19

  Tabak написав:
  Тракторист написав:коронобесие продолжается...

ну,скажем так,в своем тракторе вы можете дышать своими выхлопами.
но в самолете извольте их фильтровать.
я не собираюсь дышать вашей отработкой.

а что может отфильтровать обычная маска? если вы сравните размеры вируса с размерами ячеек обычной маски, то это всё равно что баскетбольной сеткой пытаться ловить комаров...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:59

Тракторист, вирус сам по себе из человека не вылетает. Он вылетает в микрокаплях влаги, а их размеры гооораздо больше и поэтому микрокапли маска улавливает отлично.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:23

  Tabak написав:
  Тракторист написав:коронобесие продолжается...

ну,скажем так,в своем тракторе вы можете дышать своими выхлопами.
но в самолете извольте их фильтровать.
я не собираюсь дышать вашей отработкой.

Маска не отфильтровует. Руководствуясь этой логикой надо требовать чтобы пассажиры пользовались респиратором без клапана. Все остальные варианты это в той или иной мере выброс выдыхаемого в воздух: и маски и респираторы изначально делались для защиты дыхания того кто их носит, а не для защиты окружающих от выдоха.
  RomanTik написав:Он вылетает в микрокаплях влаги, а их размеры гооораздо больше и поэтому микрокапли маска улавливает отлично.

Выдыхаемый воздух выходит не только напрямую через маску, но и через многочисленные щели. Даже если в маске есть металлическая полоска для улучшения облегания носа. Это я тебе как очкарик говорю, который каждый раз страдает от запотевания очков. Благо сейчас жара и эффект проявляется гораздо меньше.

Тоесть обычная маска по свойствам ничем особо не отличается от респиратора с клапаном, ну разве что всё же что-то осядет на самой маске, а не улетит в атмосферу.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:33

Re: Авіакомпанії почали забороняти польоти пасажирам в...

  vitaliy_berdinskikh написав:ну разве что всё же что-то осядет на самой маске, а не улетит в атмосферу.

вот именно. или по вашему в операционных хирурги носят маски для защиты от пациента )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:39

Re: Авіакомпанії почали забороняти польоти пасажирам в...

  RomanTik написав:или по вашему в операционных хирурги носят маски для защиты от пациента )))

Да.
А ты думашеь что маски для защиты пациента (они в обычных масках, а не респираторах) с которым они дышут одним воздухом час, а то и больше?
Очки они одевают чтобы не испепелить пациента робокопским взглядом?

Для защиты пациента у них стерилизовано или обеззоражено то что непосредственно контактирует с незащищенными тканями - вымытые руки в перчатках, стерилизованный интструмент.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 13:50

vitaliy_berdinskikh
«Хірургічна маска не захищає нас від можливого інфікування хворобами, що передаються повітряним шляхом. Водночас, коли вводиться карантин на території усієї держави, ми з вами всі стаємо потенційно інфікованими.Тому коли зараз вас просять одягати маску при вході до громадського транспорту, громадських будівель, це свідчить про одне: ми цим не захищаємо вас, а захищаємо від вас людей, які знаходяться в приміщенні», — пояснює представник МОЗ.
xenium
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:03

  xenium написав:vitaliy_berdinskikh
«Хірургічна маска не захищає нас від можливого інфікування хворобами, що передаються повітряним шляхом.

Каким боком это к обсуждаемой защите хирургов от крови которая может вылететь из пациента?

Ну и ты лишний раз подтвердил что маска не защищает от инфицирования болезнями: ни тех кто носит, ни тех кто вокруг. Единственный кейс когда маска нужна: если ты кашляешь или если кашляет тот с кем ты общается. Тут работает тот же принцип который работает у хирургов на операции: брызги соплей и слюны останутся на маске. Но возвращаясь к тому о чём мы тут говорили в плане хирургов: кашляющего хирурга не допустят до операции. Что ещё раз доказывает что маски у хирургов не для того чтобы защитить пациента. Может ли кашлять пациент сильно зависит от операции, если может то опять же маска защищает хирурга.
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