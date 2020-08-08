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Авіакомпанії почали забороняти польоти пасажирам в...
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Додано: Пон 07 вер, 2020 09:58
Пропонуємо до обговорення:
Відразу кілька великих світових авіакомпаній попередили пасажирів про те, що будуть відмовляти в допуску на борт літака в разі подорожі в масці або респіраторі з клапаном.
Дивися повний текст Авіакомпанії почали забороняти польоти пасажирам в масках з клапанами
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Додано: Пон 07 вер, 2020 09:58
коронобесие продолжается...
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Тракторист
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:14
Тракторист написав:
коронобесие продолжается...
ну,скажем так,в своем тракторе вы можете дышать своими выхлопами.
но в самолете извольте их фильтровать.
я не собираюсь дышать вашей отработкой.
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Tabak
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:19
Tabak написав: Тракторист написав:
коронобесие продолжается...
ну,скажем так,в своем тракторе вы можете дышать своими выхлопами.
но в самолете извольте их фильтровать.
я не собираюсь дышать вашей отработкой.
а что может отфильтровать обычная маска? если вы сравните размеры вируса с размерами ячеек обычной маски, то это всё равно что баскетбольной сеткой пытаться ловить комаров...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:59
Тракторист, вирус сам по себе из человека не вылетает. Он вылетает в микрокаплях влаги, а их размеры гооораздо больше и поэтому микрокапли маска улавливает отлично.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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RomanTik
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:23
Tabak написав: Тракторист написав:
коронобесие продолжается...
ну,скажем так,в своем тракторе вы можете дышать своими выхлопами.
но в самолете извольте их фильтровать.
я не собираюсь дышать вашей отработкой.
Маска не отфильтровует. Руководствуясь этой логикой надо требовать чтобы пассажиры пользовались респиратором без клапана. Все остальные варианты это в той или иной мере выброс выдыхаемого в воздух: и маски и респираторы изначально делались для защиты дыхания того кто их носит, а не для защиты окружающих от выдоха.
RomanTik написав:
Он вылетает в микрокаплях влаги, а их размеры гооораздо больше и поэтому микрокапли маска улавливает отлично.
Выдыхаемый воздух выходит не только напрямую через маску, но и через многочисленные щели. Даже если в маске есть металлическая полоска для улучшения облегания носа. Это я тебе как очкарик говорю, который каждый раз страдает от запотевания очков. Благо сейчас жара и эффект проявляется гораздо меньше.
Тоесть обычная маска по свойствам ничем особо не отличается от респиратора с клапаном, ну разве что всё же что-то осядет на самой маске, а не улетит в атмосферу.
Mind the gap.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:33
vitaliy_berdinskikh написав:
ну разве что всё же что-то осядет на самой маске, а не улетит в атмосферу.
вот именно. или по вашему в операционных хирурги носят маски для защиты от пациента )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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RomanTik
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:39
RomanTik написав:
или по вашему в операционных хирурги носят маски для защиты от пациента )))
Да.
А ты думашеь что маски для защиты пациента (они в обычных масках, а не респираторах) с которым они дышут одним воздухом час, а то и больше?
Очки они одевают чтобы не испепелить пациента робокопским взглядом?
Для защиты пациента у них стерилизовано или обеззоражено то что непосредственно контактирует с незащищенными тканями - вымытые руки в перчатках, стерилизованный интструмент.
Mind the gap.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 13:50
vitaliy_berdinskikh
«Хірургічна маска не захищає нас від можливого інфікування хворобами, що передаються повітряним шляхом. Водночас, коли вводиться карантин на території усієї держави, ми з вами всі стаємо потенційно інфікованими.Тому коли зараз вас просять одягати маску при вході до громадського транспорту, громадських будівель, це свідчить про одне: ми цим не захищаємо вас, а захищаємо від вас людей, які знаходяться в приміщенні», — пояснює представник МОЗ.
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xenium
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Додано: Пон 07 вер, 2020 14:03
xenium написав:vitaliy_berdinskikh
«Хірургічна маска не захищає нас від можливого інфікування хворобами, що передаються повітряним шляхом.
Каким боком это к обсуждаемой защите хирургов от крови которая может вылететь из пациента?
Ну и ты лишний раз подтвердил что маска не защищает от инфицирования болезнями
: ни тех кто носит, ни тех кто вокруг. Единственный кейс когда маска нужна: если ты кашляешь или если кашляет тот с кем ты общается. Тут работает тот же принцип который работает у хирургов на операции: брызги соплей и слюны останутся на маске. Но возвращаясь к тому о чём мы тут говорили в плане хирургов: кашляющего хирурга не допустят до операции. Что ещё раз доказывает что маски у хирургов не для того чтобы защитить пациента. Может ли кашлять пациент сильно зависит от операции, если может то опять же маска защищает хирурга.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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