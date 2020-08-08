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Авіакомпанії почали забороняти
польоти пасажирам в...

Авіакомпанії почали забороняти польоти пасажирам в...
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:31

vitaliy_berdinskikh, рука-лицо. изучайте матчасть прежде чем показывать свое невежество. Всё у него стерильно, и дыхание тоже стерильно? А при разговоре капли слюны тоже стерильные изо рта вылетают?
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:33

Re: Авіакомпанії почали забороняти польоти пасажирам в...

  RomanTik написав:А при разговоре капли слюны тоже стерильные изо рта вылетают?
У хирурга, при разговоре?
Думаешь вырезая апердицит он обсуждает с реаниматором вчерашний матч Манчестера?
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 07 вер, 2020 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:34

vitaliy_berdinskikh, а они что - жестами общаются? вам операцию делали когда нибудь? они болтают без умолку, может успокаивают таким образом пациента. Ну и для взаимодействия в операции тоже - подай то, подержи здесь и т.д.
Востаннє редагувалось RomanTik в Пон 07 вер, 2020 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:36

  RomanTik написав:vitaliy_berdinskikh, а они что - жестами общаются?

Думаю то общение сложно назвать разговором. А количество вылетевшей слюны явно меньше капель того что может вылетать из пациента.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:39

vitaliy_berdinskikh для защиты от того что вылетает из пациента - используются прозрачные щитки-маски как у стоматологов.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:47

Re: Авіакомпанії почали забороняти польоти пасажирам в...

  RomanTik написав:vitaliy_berdinskikh для защиты от того что вылетает из пациента - используются прозрачные щитки-маски как у стоматологов.

Щитки это современная замена маскам, а не какая-но новая защита. Между прочим щитки были в перечне обязательного "обмундирования" персонала магазинов на заре карантина когда у нас число заболевших увеличивалось на умопомрачитальные 10-20 человек, а рефрижераторами вывозили трупы первых умерших.
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