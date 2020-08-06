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Мін’юст підготував законопроєкт, щоб заблокувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 вер, 2020 10:12
Пропонуємо до обговорення:
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його відомство підготувало законопроєкт, який надає можливість не здійснювати примусове виконання ухвали стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній Суркісів.
Дивися повний текст Мін’юст підготував законопроєкт, щоб заблокувати стягнення з ПриватБанку 10 млрд
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Додано: Пон 07 вер, 2020 10:12
А разве так работает законодательство?
Законом да ещё и задним числом, отменить принятое судебное решение?
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П'ят 07 сер, 2020 10:27
6ap6oc
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