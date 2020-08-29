У низці українських міст вчасний старт опалювального сезону під загрозою через борги 98 виробників тепла.
Дивися повний текст Опалювальний сезон у понад 60 містах під загрозою через борги теплокомуненерго.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 10:16
Опалювальний сезон у понад 60 містах під загрозою через...
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Дивися повний текст Опалювальний сезон у понад 60 містах під загрозою через борги теплокомуненерго.
Додано: Пон 07 вер, 2020 10:16
А что тут такого страшного.
Помнится когда у Киева были проблеммы с оплатой долгов по Нафтогазу, то быстро нашли в гос.бюджете деньги для погашения этих долгов.
То есть тогда все украинцы оплатили долги киевлян.
Теперь пусть так же делают - из гос.бюджета гасят долги по 60 городам.
Или что киевляне у нас "белая кость"?
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