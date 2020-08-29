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Опалювальний сезон у понад 60
містах під загрозою через...

Опалювальний сезон у понад 60 містах під загрозою через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:16

Опалювальний сезон у понад 60 містах під загрозою через...

Пропонуємо до обговорення:
У низці українських міст вчасний старт опалювального сезону під загрозою через борги 98 виробників тепла.

Дивися повний текст Опалювальний сезон у понад 60 містах під загрозою через борги теплокомуненерго.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:16

А что тут такого страшного.
Помнится когда у Киева были проблеммы с оплатой долгов по Нафтогазу, то быстро нашли в гос.бюджете деньги для погашения этих долгов.
То есть тогда все украинцы оплатили долги киевлян.
Теперь пусть так же делают - из гос.бюджета гасят долги по 60 городам.
Или что киевляне у нас "белая кость"?
Shram
 
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