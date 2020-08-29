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Медикам пропонують суттєво
збільшити зарплати

Медикам пропонують суттєво збільшити зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:05

Медикам пропонують суттєво збільшити зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу 6 вересня заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Дивися повний текст Медикам пропонують суттєво збільшити зарплати.
R2
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Олігархи проти, щоб за рахунок їхніх дерибанних фондів, муток і схем фінансували лікарів.
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очередные предвыборные обещания...
Тракторист
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