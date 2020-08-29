Про це на брифінгу 6 вересня заявив глава МОЗ Максим Степанов.
Дивися повний текст Медикам пропонують суттєво збільшити зарплати.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:05
Медикам пропонують суттєво збільшити зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Медикам пропонують суттєво збільшити зарплати.
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:05
Олігархи проти, щоб за рахунок їхніх дерибанних фондів, муток і схем фінансували лікарів.
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