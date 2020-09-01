|
|
В Україні почало діяти нове карантинне зонування
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:24
Пропонуємо до обговорення:
Нове поділ країни на карантинні зони.
Дивися повний текст В Україні почало діяти нове карантинне зонування
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90138
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:24
может быть пора уже заканчивать с этим коронабесием?
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4809
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему