Нове поділ країни на карантинні зони.
Дивися повний текст В Україні почало діяти нове карантинне зонування.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:24
В Україні почало діяти нове карантинне зонування
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Дивися повний текст В Україні почало діяти нове карантинне зонування.
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