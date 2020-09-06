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В Україні почало діяти
нове карантинне зонування

В Україні почало діяти нове карантинне зонування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:24

В Україні почало діяти нове карантинне зонування

Пропонуємо до обговорення:
Нове поділ країни на карантинні зони.

Дивися повний текст В Україні почало діяти нове карантинне зонування.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:19

Закрыли жд в иванофранковске пришлось ехать в тернополь автобусом который останавливался почти в каждом селе потом маршрутка до жд....вместо контакта с 34 людми пришлось как мин с 100.и вместо того чтобы увеличить к-во вагонов они просто все отменяют
l4567
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:25

  l4567 написав:Закрыли жд в иванофранковске пришлось ехать в тернополь автобусом который останавливался почти в каждом селе потом маршрутка до жд....вместо контакта с 34 людми пришлось как мин с 100.и вместо того чтобы увеличить к-во вагонов они просто все отменяют

повезло, сьогодні вже і в Тернополі те саме
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:53

А Донецкая обл -зелёная зона?
mariya_martynenko_56
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